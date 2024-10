Dopo che Shaila Gatta ha scelto di approfondire la conoscenza con Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di passare al contrattacco, e nelle ultime ore ha fortemente criticato l’ex velina di Striscia la Notizia. Il modello milanese si è sfogato con Amanda Lecciso: “Ci sono ancora delle cose irrisolte quindi, fino a quando non le risolverà, a me non pesa nemmeno non parlarle. Può fare quello che vuole”.

Lorenzo ha confessato di essere infastidito dal modo in cui è stato trattato da Shaila: “Ha descritto un uomo che non sono io. Nel momento in cui lei mi interessava mi ha dipinto diverso da quello che sono realmente”. Amanda, però, ha ammesso di capire l'atteggiamento della ballerina: “Non è tra le mie migliori amiche qui dentro, quindi non voglio difenderla. Per amore di verità il suo ragionamento lo capisco”. Ed ha aggiunto: “A te non piace sentirti dire vigliacco, ma un po' di paura l'hai avuta”.

Spolverato ha poi commentato il rapporto tra Shaila e Javier: “E adesso c'è tutto questo contatto fisico con Javier. Si sono aperti e sbloccati entrambi tanto da dormire assieme”. Immediata la replica della Lecciso: “Però Javier si è comportato in maniera perfetta”.

Nel frattempo, Shaila e Javier sembrano sempre più vicini. La ballerina ha deciso di parlare delle sue fragilità con il pallavolista argentino, soprattutto di quelle legate al passato: “Non ero sicura di me, non mi piacevo, non mi sentivo brava. Adesso è diverso. Ora sto così bene da sola che se deve entrare qualcuno è perché è un valore aggiunto”.