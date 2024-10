Non solo ship o pseudo tale in questo primo mese della nuova edizione del Grande Fratello. Questa notte, infatti, le donne della Casa hanno avuto un’accesissima discussione scatenata da sguardi “intimidatori” e una spallata che Mariavittoria Minghetti avrebbe ricevuto da Yulia Bruschi. Il medico estetico ha raccontato alle amiche Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso di essere stata “travolta” dalla modella di origini cubane, aggiungendo di aver notato che le altre, ossia il trio delle Non è la Rai, parlano male di lei riservandole solo occhiatacce.

"Una spallata? ma sei seria? Perché non mi hai chiesto ‘Yulia mi hai triato una spallata non te ne sei accorta?’. Invece covi rancore e sparli", la replica di Yulia, a cui Mariavittoria ha risposto: "Mi hai travolta è impossibile che non te ne fossi accorta. A me non andava di alimentare micce, ma poi vedo che guardi anche male". Da qui in poi la lite è degenerata.

Nella discussione tra Yulia e Mariavittoria sono intervenute anche le Non è la Rai e Jessica. Le prime hanno preso le difese della modella, mentre l’ex cantante dei Gazosa ha colto al volo l’occasione per attaccare la Bruschi: “Yulia ma parli tu? Mariavittoria è falsa per te? Tu in puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo? Poi dici che ti dispiace non avere rapporto con me. Ma davvero? Non ti avvicini a me nemmeno se inciampi. Io ti sono anche venuta a parlare. Non le dire le ca**ate! E non prendermi per il c**o perché sono più grande di te e non mi puoi prendere in giro”.

Yulia non è certo rimasta in silenzio e ha replicato stizzita: "Ma tu mi dai la possibilità di avvicinarmi? Io non inciamperò mai vicino a te. Ma ti vedi? Non hai un atteggiamento bello. E non ti comporti come una persona adulta". A questo punto, dopo varie censure da parte della regia a causa delle parole pesanti utilizzate dalle gieffine, la lite si è trasferita in giardino, e le protagoniste erano ancora una volta la modella e l’ex cantante, con la prima che ha concluso dicendo: "Ma io sto tanto bene per i cavoli miei, ciao, chi ti considera". E l’altra che ha replicato: "E piangici cara mia! Sai cosa mi frega di te? Meno di zero, m’importa una se*a ciaone".

Sul finale è intervenuta anche Pamela Petrarolo che, rivolgendosi a Jessica, ha detto: "Tu sei grande, non la provocare mentre sta uscendo, poi è normale che ti risponde". Ramanzina che la Morlacchi non ha assolutamente gradito: “Basta essere di parte e a senso unico. E non difendetela dicendo che io esagero e lei no. Mi ha detto ‘le spacco la faccia, la sfondo’. Ovviamente l’ha fatto alle mie spalle. Ah non ve lo ricordate? Ve lo ricordo io, l’hanno fatto vedere in una clip. Ha detto che fuori dal GF mi avrebbe spaccata in due, ecco la santarellina. Ma prima o poi si toglierà questo accappatoio di buonismo. Nelle clip ha avuto un atteggiamento da bulletta, ma non di faccia”.