Jessica Morlacchi è stata senza dubbio una delle protagoniste delle prime settimane della nuova edizione del Grane Fratello. Tuttavia, nelle ultime ore l’ex cantante dei Gazosa ha palesato il suo malessere e, parlando con Lorenzo Spolverato al termine dell'ultima puntata, ha confessato: “Anche tu vuoi andartene? Pure io Lore. Come mai? Scherzi? Pensavo si fosse capito. Qui è una gran noia, tutto il tempo ad ascoltare i cavoli degli altri di cui non mi importa proprio nulla. Mi annoio e non mi interessa quello che succede”.

Ieri, durante un momento di confidenze con Clayton Norcross, Jessica ha ribadito il desiderio di lasciare il Grande Fratello: “Non riesco a stare qui ad ammalarmi, diventare matta con queste persone che non mi interessano minimamente, fuori ho molte cose importanti. Come mai ho scelto di venire qui dentro? Non pensavo fosse così, pensavo ai conflitti, sì, ma importanti, confronti, non pensavo ci fossero persone così. E non avevo idea. Invece ci sono questi gruppi, questa falsità, queste cose che non mi piacciono. Io non frequento nessuno fuori così, non sono abituata a questo, alla falsità. Fuori frequento brave persone, carini buoni, tranquilli, ma comunque in ogni caso onesti e sinceri. Poi qui è tutto troppo piatto, un encefalogramma piatto davvero. Una noia, io ho bisogno di energia, di cose da fare e cose da dire”.

In seguito, la Morlacchi si è sfogata anche con Helena Prestes: “Io so che alcuni qui dentro non li rivedrò mai più, non mi interessano. Sono persone troppo distanti da me, in un mondo tutto loro. Non mi interessa, non possono dare nulla alla mia vita, anzi. Semmai il contrario. Potrei portarli sul pianeta terra”. Poi ha continuato sostenendo di non poter usare alcune parole per dire ciò che pensa: “Mi sento in gabbia qui, non posso esprimermi con le stesse parole che userei fuori da qui. Sarei più diretta. Ma non ho interesse a parlarci, non mi interessa, e magari devo anche ascoltarli perché sto qua dentro. Io voglio andare via”.