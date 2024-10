Dopo il bacio di sabato notte che si sono dati sotto le coperte, nelle scorse ore Tommaso Franchi ha fatto un improvviso e inaspettato passo indietro in merito alla conoscenza con Mariavittoria Minghetti. L’idraulico toscano, infatti, ha detto di volersi frenare perché non vede un futuro con lei fuori dalla Casa del Grande Fratello.

“Ho fatto un discorso a Mavi, le ho detto quello che pensavo, quello che sentivo dentro. Per me con lei è più una cosa fisica perché comunque è un mese che sono qui dentro e ho bisogno di quello. Però comunque ho 24 anni, voglio questo. Se lei vuole fare una cosa con una persona è giusto dirglielo sennò ci rimane male. E loro (gli autori, ndr) mi hanno fatto: ‘Vabbè, dai magari si liberano altre ragazze’. Ma che si liberano? Ho detto al Grande Fratello di mandare una mia coetanea…”.

Le parole di Tommaso hanno però ferito Mariavittoria che, prima della puntata di lunedì, lo ha fatto presente al coinquilino: “Modera le parole hai capito? In diretta non lo dire, da donna non è bello sentirsi dire 'È solo per tr*** perché non tr*** da tanto'. Non è proprio carino”.

Ieri sera, la concorrente romana è tornata a parlare del rapporto con Tommaso durante alcune confidenze con Amanda Lecciso: “Non mi va di stare male per un più piccolo”. Mariavittoria è infastidita dal fatto che l’idraulico si faccia vivo solo la sera, mentre lei desidererebbe condividere con lui più momenti nel corso della giornata. La Minghetti ha le idee chiare: non ha alcuna intenzione di continuare ad inseguirlo e sperare in un cambiamento del suo atteggiamento.