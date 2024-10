Nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 14 ottobre, Alfonso Signorini ha voluto indagare circa il rapporto sempre più intimo tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli.

Nel corso della settimana Giglio ha chiarito: “Nessuno dei due si vede come amico e basta”. La concorrente di origini cubane, intanto, ha iniziato a prendere le distanze sul ragazzo che l'aspetta fuori dalla casa: “È stata solo una frequentazione, io mi sento molto libera. Posso decidere liberamente di avere tutti i morosi che mi pare”. Poi ha detto a Luca di volerlo conoscere meglio.

“C'è una grandissima intesa con Giglio, il rapporto sta crescendo ma con buone basi, sincerità, intesa, complicità e semplicità – ha detto Yulia -. È un rapporto puro. È una frequentazione tra due persone che si vogliono bene, al di là dell'attrazione fisica”.

Giglio ha ribadito che un'amicizia con Yulia gli starebbe stretta: “Io vorrei conoscerla in un altro modo. Non lo so come la pensa lei, non ne abbiamo mai parlato”. E l’inquilina ha sottolineato la parola: “Non parliamo di queste cose, il nostro rapporto è fatto di ascolto e comprensione. È presto per mettere basi solide per costruire qualcosa, per ora mi va bene l'amicizia". Alfonso Signorini, allora, l'ha chiamata in confessionale e le ha chiesto se abbia paura di ferire qualcuno fuori. Yulia ha spiegato: “Ho paura di ferire me stessa, questa persona sì l'ho lasciata fuori, ma io ora vivo qui e non voglio precludermi niente. Con quella persona fuori non ci sono state promesse, ci siamo detti di vedere le cose come vanno, di vivermi tutto al 100% e se sarà, sarà. Una volta finito questo percorso, vedremo se sento le stesse cose di prima. Adesso non le sento. Voglio pensare a me stessa”.

Tuttavia, questa notte Yulia si è confidata con le amiche, e le sue affermazioni su Giglio hanno spiazzato: “Non posso perdere tempo con i ragazzini, io ho un’altra mentalità”, ha detto la gieffina. A quanto pare, la Bruschi sarebbe decisa a fare un passo indietro nella conoscenza con il parrucchiere romagnolo.