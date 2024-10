Non solo l’incidente di cui è stata vittima Nina Zilli (che si è rotta le costole), a Ballando con le Stelle anche un altro concorrente ha dovuto far fronte ad un imprevisto poco prima di scendere in pista durante la puntata dello scorso sabato. Stiamo parlando di Alan Friedman, che ha infatti perso un dente nel dietro le quinte.

“Sì è tutto vero. Ho perso un dente prima dell’esibizione di ieri sera. Ero nella sala delle stelle dietro le quinte. Sono andato nell’angolo dove di solito ci sono i dolci – ha raccontato Friedman a Domenica In -. Così ho preso un grosso pezzo di cioccolato e ho dato un bel morso grande e tac il dente è subito caduto. Ero un po’ spiazzato per quello che è successo. Sono andato in pista disorientato, e nella presa sono andato in confusione. Così è ho fatto scivolare Giada Lini. Sì il dente manca ancora, guardate qui ecco. Il dente ce l’ho qui in mano”.

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Alan ha anche ammesso che il tanto chiacchierato battibecco con una persona dello staff c’è stato: “Sì diciamo che ho perso le staffe e ho sbagliato. Infatti ho subito chiesto scusa alla ragazza. Anche perché non lo meritava, lei è una persona speciale e squisita. Quindi mi dispiace tanto per quello che è accaduto”.