Al termine della decima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre, Javier Martinez ha iniziato a vuotare il sacco svelando alcune cattiverie che Shaila Gatta avrebbe detto sui suoi coinquilini. Stando a quanto rivelato dal pallavolista argentino, la ballerina napoletana avrebbe usato termini decisamente offensivi nei confronti di Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e persino Lorenzo Spolverato. Sembra, infatti, che l’ex velina abbia nutrito dei dubbi sull’orientamento sessuale del modello milanese, con il quale è poi scoppiata la passione durante la trasferta al Gran Hermano.

A fornire un quadro dettagliato della situazione è stata Jessica Morlacchi, che in piena notte ha fatto una confidenza a Luca Calvani: “Noi non è che siamo indignate per come si è comportata con Javier. Adesso stavamo parlando di altro. Ma tu hai capito cos’ha detto lei aa Javier sotto le coperte? Ha detto che lei è una z0**ola, sì a Mariavittoria e Amanda. E non è finita qui, anche su Lorenzo ha detto qualcosa. Lei ha detto ‘non ho capito se a Lorenzo piace Michael’. Perché secondo lei Lorenzo era ‘F….’. Ma non ha detto gay, ha detto F… sono parole pesanti queste. Hai capito? Questa fa la paladina delle donne e dei diritti e poi dice queste cose? Mi viene a dire a me che non do un bell’esempio perché alzo la voce quando litigo con Yulia e poi dice queste parole?”

Luca si è "offeso" per un’altra ragione: “Ma come Michael? A Lorenzo gli piaceva Michael? Ne voglio sapere di più. No aspetta, Shaila dubitava che Lorenzo fosse gay e che gli piacesse Michael? Se vabbè. Ma scusa se doveva scegliere Michael, aveva me… Con me in casa. Michael non si sapeva da che parte andava a parare. Io sono dichiarato alla luce del sole, bello come sono. Scusate ma io mi offendo a questo punto“.