Nel corso del daytime di Amici andato in onda questo pomeriggio, i telespettatori hanno assistito ad una lite furibonda tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il clima si è fatto talmente incandescente che la produzione è stata costretta ad intervenire per allontanare gli allievi.

Tutto è nato quando la prof ha chiesto ai cantanti di realizzare alcuine prove a tempo sotto pressione per “farli muovere e divertire” e per comprendere come “lavorano sotto pressione”. Durante la prima prova, gli allievi hanno dovuto scrivere in solo quindici minuti delle barre inedite su Ragazzo Fortunato di Jovanotti, mentre nella seconda hanno dovuto cantare (a staffetta) Cinque gocce di Irama. Una lezione bruscamente interrotta da Zerbi, che ha dato alla Pettinelli della “Vessicchio dei poveri, Vessicchio tarocco della musica”.

“Che competenze hai per fare queste prove? Non sei Vessicchio! Non dare giudizi sull’intonazione, non sei strutturata!”. ha sbottato Rudy. “Basta, me ne vado, non ti sopporto, non voglio neanche respirare la tua aria perché è una cosa che mi fa senso!”, ha replicato urlando la Pettinelli. Una lite furiosa che ha costretto la produzione a intervenire: “Ragazzi vi devo chiedere di andare in zona relax queste non sono cose che vi riguardano”.