Durante il suo ultimo giorno di permanenza nella Casa del Gran Hermano, Shaila Gatta che quando baciava Javier Martinez in realtà pensava a Lorenzo Spolverato (clicca QUI per l'articolo). Poche ore fa, prima di lasciare la Spagna, l’ex velina ha fatto un’altra confessione al modello milanese, dicendogli che quando si infilava nel letto del pallavolista argentino in realtà guardava verso di lui.

“Quello che dicevo con Javier lo dicevo perché in quei momenti lo pensavo. Però ero molto triste, qualsiasi cosa facessi… Non lo so, ultimamente io pensavo sempre a te Lore. Abbracciavo lui e in realtà volevo abbracciare solo te. Tipo andavo nel suo letto, dormivo con lui e mi veniva istintivo guardavo te nel letto tuo. Non lo so perché? Lui mi diceva ‘mi fai battere il cuore’, ma a me no! Io mi sono data un’opportunità, come avrei fatto fuori. Io a lui potevo dire al massimo ‘mi sento accolta’. Mica gli ho detto che lo amavo. Io vedevo che era un bravo ragazzo e tutte queste cosette. Lui è il classico che una mamma ti direbbe ‘è quello giusto fidanzati con lui’. Con lui avevo testa, ma con te c’è il cuore. Io sono sulla buona strada per l’innamoramento. Ho proprio voglia di riscoprire cosa significa vivere sulle nuvole, perché è bello volare senza piedi per terra”.

Tuttavia, nonostante le belle parole di Shaila, Lorenzo non è parso esattamente tranquillo: “Sto meglio perché lei mi ha rassicurato dal punto di vista dell’interesse che ha nei miei confronti. Però lei dormiva con lui, gli ha detto delle cose. Gli ha detto ‘mi fai stare bene’, cavolo è importante come rivelazione. Quello che succede tra me e lei ci fa brillare gli occhi. Tra noi è una cosa preziosa e seria e stiamo benissimo. Ho un po’ di paura perché lei rivedrà lui Adesso lui è deluso e vorrà un confronto. Tutto può accadere, la vita è imprevedibile. Quello che posso fare adesso è stare fermo e guardare”.