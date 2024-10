Nel suo ultimo giorno di permanenza nella Casa del Gran Hermano, Shaila Gatta si è lasciata andare ad alcune confidenze ad una coinquilina spagnola. L’ex velina ha rivelato che quanto baciava Javier Martinez in realtà pensava a Lorenzo Spolverato.

“Più passava il tempo e più capivo. Ho baciato l’altro ragazzo diverse volte, perché io avevo bisogno di capire quello che sentivo nel cuore. Però più succedeva e più non sentivo nulla quando lo baciavo e pensavo a Lorenzo. Ed ero nervosa perché dicevo ‘come mai penso a lui?’. Mi sforzavo di andare verso Javier, ma sbagliavo. Non è mai scattato nulla tra me e lui. Prima ragionavo con il cervello e adesso con il cuore. Con Lorenzo sento che posso costruisci qualcosa. E poi la passione non puoi fermarla, se qualcosa esiste non puoi soffocarla”.

Shaila Gatta, cosa non torna: tutte le dichiarazioni su Javier Martinez

“Dopo che abbiamo stoppato la conoscenza, prima abbiamo parlato e lui mi diceva ‘so che tra noi non c’è più nulla e io non ho speranze’. Io volevo dirgli ‘Sì che hai speranze!’. Mamma mia ragazze mi piace troppo, ho sentito un fuoco, la presenza, ho sentito la situazione, capite a me. Finalmente ho capito che mi piace davvero”.

E ancora: “Madonna mia, non potete capire. Se lui mi ha accarezzata lì? No, ma io sì! Sono uscita pazza non potete capire”.

“A me Javier piace tanto. Dopo che lui si è allontanato l’ho capito. Devo ancora entrarci in connessione profonda, ma non è negativo. Voglio avere pazienza, perché secondo me tra noi c’è più che solo estetica. Lui poi è molto intelligente e profondo. Io lui me lo vedo fuori con me. Lo vedo fuori con i miei amici in Toscana, che andiamo a fare in barbecue e le scampagnate. Javier è l’uomo che sento posso costruirci qualcosa di sano”.