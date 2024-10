Anche di fronte all’evidenza (ci sono diversi video che lo testimoniano), Shaila Gatta ha sempre negato di aver baciato Javier Martinez. L’ex velina ha confidato alle Non è la Rai che sotto le coperte ci sono state coccole e poco altro, anche se ha esaltato alcune doti “particolari” del pallavolista argentino. Dopo essere stato scaricato nel corso della puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, Javier ha vuotato il sacco: “Certo che c’è stato qualcosa, siamo stati molto vicini diciamo così. Ovvio che ci siamo baciati. Ci sono sempre stati baci molto carnali fin dall’inizio. Lei però mi ha sempre chiesto di negare fino alla morte anche se qualcuno l’avesse scoperto”.

La scorsa notte, Martinez ha spiegato perché – secondo lui – Shaila non potrebbe mai avvicinarsi a Lorenzo Spolverato. Javier ha infatti confessato che sotto le coperte, l’ex velina non gli abbia detto cose esattamente carine sul modello milanese.

“Shaila mi diceva che a lei Lorenzo non piace e lo vedeva solo come amico, e qui mi fermo, perché se tiro fuori altro poi finisce che non si presenta e io voglio che si presenta, lei deve stare in ansia! Sì mi ha detto delle cose su Lorenzo che è meglio che non ripeta, per questo se mi dicessero che a lei le piace Lorenzo direi che è impossibile. Non si è comportata mene, mi dici che non hai trasporto e poi mi baci con la lingua, mi dici che con te sto benissimo e dì Lorenzo mi diceva cose che se escono fuori lei farebbe una brutta figura. Comunque con me in privato ha parlato di Lorenzo e anche di altri. Non voglio riempirmi di rancore, perché lei ha detto cose su altre persone della casa, ma veramente… non mi voglio permettere, dirò quello che riguarda me”.