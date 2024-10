La scorsa settimana Alessandro Basciano è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato del suo rapporto con Sophie Codegoni (clicca QUI per l'articolo). Tuttavia, moltissimi telespettatori hanno commentato l’aspetto del dg ligure, e oggi l’ex vippone ha spiegato come mai è apparso diverso dal solito. Alessandro ha rivelato di aver subito un intervento al naso e che per coprire i lividi hanno usato un trucco pesante, che ha fatto un effetto strano con le luci dello studio.

“Io 12 giorni prima della scorsa intervista ho fatto un intervento dove ho sistemato il setto. Avevo la cartilagine storta. Avevo dei giorni di riabilitazione e avevo il viso molto gonfio e dei lividi molto evidenti. Ho accettato lo steso di venire, perché pensavo che coprendoli con molto trucco potesse venire fuori un bel lavoro. Ho fatto l’intervento dopo dei problemi per lo sport che facevo, la boxe. Io non sono contro la chirurgia estetica sia chiaro, sono a favore quando è di aiuto. Però sono arrivato qui una settimana fa, mi sono fatto truccare, ho visto che era molto pesante, ma almeno aveva coperto i lividi. Il risultato è stato quello. Non è stato uno dei migliori. Ho dato un’immagine di me che non corrisponde a quella reale.

Ora siamo a 15 giorni dall’intervento e sto già meglio. Anche se un po’ di segni si vedono. L’altra volta erano così evidenti che non mi sembrava bello venire in studio con dei lividi così forti. Poi gli hater ci sono andati giù pesanti con le cattiverie. Non hanno ascoltato quello che ho detto, ma hanno solo attaccato il mio aspetto, un discorso estetico, senza sapere cosa c’era dietro. C’è stata tanta violenza e odio”.