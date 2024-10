A distanza di due settimane dall’ospitata di Sophie Codegoni a Verissimo, nella puntata andata in onda oggi, sabato 19 ottobre, è stato il turno del suo ex compagno Alessandro Basciano.

L’influencer aveva rivelato di essere in buoni rapporti con il suo ex, ma ha aveva anche detto di essere single: “Le cose brutte sono state superate per il bene della bambina. Non sono stati momenti semplici, ma adesso abbiamo un giusto equilibrio e siamo felici per la piccola. Vogliamo che sia sempre serena e felice. Al momento abbiamo un rapporto civile, ci vediamo, parliamo, andiamo a cena e c’è tanto rispetto. Però non siamo una coppia, ma due genitori che si vogliono bene, ma con due strade che sono ben diverse”.

Eppure, secondo alcune voci, tra i due non sarebbe finita del tutto, e proprio di questo ha parlato Basciano nel salotto di Silvia Toffanin, confermando anche che lui e Sophie erano insieme a Parigi.

Alessnadro Basciano: "Ecco cosa provo per Sophie"

“Sto bene, ho passato un periodo molto difficile e ora ce la sto facendo. Non è finito del tutto. Un periodo legato alle cose dell’anno scorso, ci sono stati dei problemi su quelle dichiarazioni. La mia immagine si era rovinata e ne ho risentito sul lavoro e a livello personale. Ho avuto un periodo dove mi sono fatto aiutare, non è stato semplice. Io mi sono difeso e ho tutelato quella che era la mia persona. Lei per rabbia e per i dubbi era stata pesante ed era andata oltre alla realtà dei fatti. Sto facendo un percorso e mi sto facendo aiutare. Avevo una forma di depressione e durante la notte attacchi di panico e ansia. Ho fatto una cura e mi sono fatto aiutare.

Se io e lei siamo sereni? Sicuramente abbiamo trovato un equilibrio genitoriale. Sotto il punto di vista coppia un po’ meno e di strada ce n’è da fare. Ora non siamo una vera coppia, per essere coppia devi stare prima bene con te stesso. Se ho sentimenti per lei? Potrebbe essere. L’amore ha mille sfaccettature, anche se il rapporto è cambiato. Se sono innamorato o no di Sophie? Sarei ipocrita a dire di no, non posso dire che non provo nulla per lei. Se sogno di tornare a stare con lei? Ora devo riuscire a trovare il focus su di me, quando starò bene potrà succedere. Però tra noi c’è tanta attrazione fisica. Se a Parigi eravamo insieme? Sì”.