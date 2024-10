Dopo la prima rottura a Temptation Island e il ritorno di fiamma al Grande Fratello, la storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è giunta definitivamente al capolinea lo scorso agosto.

“Io e Mirko per la serenità di entrambi abbiamo preso una decisione dura, ma necessaria. Io e lui abbiamo scelto di interrompere la nostra relazione, ognuno seguirà il suo cammino. Abbiamo avuto una storia solida e un legame profondo, ma ad oggi questa era la decisione da prendere. Credevamo che il nostro sentimento avrebbe superato tutti gli ostacoli e le sfide, ma così non è stato. Continueremo a rispettarci, io gli vorrò sempre bene e questo non cambierà mai. Voglio specificare che i miei amici e la mai famiglia non hanno influenzato questa scelta. Siamo stati noi a prenderla e il resto non vogliamo che venga messo in mezzo”.

Da quel 3 agosto, giorno in cui i due ex gieffini hanno annunciato la rottura, si sono rincorse voci su possibili riavvicinamenti, ma l’influencer campana e l’imprenditore rietino ormai non sono più una coppia da diversi mesi. Nelle ultime ore, però, Perla ha pubblicato un video su TikTok che sembra essere proprio un messaggio riferito a Mirko. L’ex gieffina ha infatti condiviso una clip in cui canta e balla sulle note della nuova hit di Angelina Mango e Olly. La Vatiero ha scelto un passaggio particolarmente significativo del brano in questione:

“Ma tu mi conosci e sai

Che una come me

Non ritorna più indietro

Piuttosto va avanti sui cocci di vetro

Mi giro e ti vedo (Mi giro e ti vedo)

E se ci penso sorrido (E se ci penso sorrido)

Perché l’ho capito (Ma cosa hai capito?)

Non mi serve più averti vicino

Tanto lo sai

Tanto lo sai”