Gabriele Parpiglia, nel corso del programma Protagonisti in onda su RTL 102.5, ha svelato parte del cast e l’itinerario della nuova edizione di Pechino Express.

“Le tappe della nuova edizione di Pechino Express saranno Filippine, Nepal e Tailandia”, ha detto esordendo prima di fare ben sei nomi del cast. “Se le tappe saranno Filippine, Nepal e Tailandia, nel cast troveremo Yuri Chechi, Dolcenera, il comico Scintilla, la coppia Giaele De Donà e Ivana Mrazova che saranno le Amazzoni e Giulio Berruti”.

Quindi, dopo Antonella Fiordelisi, protagonista della passata edizione in coppia con Estefania Bernal, altre due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip approdano a Pechino Express. Nel corso della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, Giaele De Donà ha fatto discutere per il rapporto con il marito Bradford Beck (dal quale adesso ha divorziato) e per l’amicizia “speciale” con Antonino Spinalbese.

Ivana Mrazova, invece, dopo aver preso parte alla seconda edizione del Gf Vip, è entrata nella Casa in veste di ex di Luca Onestini. Tra di loro, però, non c’è stato alcun ritorno di fiamma, e adesso la modella di origini ceche ha ritrovato l’amore con un imprenditore statunitense.