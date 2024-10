Prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello, Javier Martinez ha partecipato a Temptation Island nelle vesti di tentatore e a Uomini e Donne in quelle di corteggiatore di Sara Tozzi. Il pallavolista argentino fu protagonista di un episodio proprio nel dating show di Maria De Filippi che in pochi ricordano. Il gieffino non solo ricevette una strigliata dalla conduttrice, ma ebbe un alterco anche con Tina Cipollari.

Come riportato da Novella 2000, la registrazione di quella puntata si aprì con una segnalazione giunta alla redazione. La De Filippi sollevò il problema, spiegando a Javier che Uomini e Donne è un format dove, in un modo o nell’altro, si acquista della visibilità. Poi aggiunse: “È arrivata una segnalazione, giunta ad un giornalista che l’ha girata a Claudio della redazione… E stata chiamata questa ragazza, che a sua volta ha girato gli screenshot delle vostre conversazioni al giornalista”. Claudio della redazione svelò poi che Martinez scrisse “Ti amo” alla sua presunta ragazza (pochi giorni prima di entrare nel dating show), ma le avrebbe anche confidato che la sua partecipazione a Uomini e Donne aveva l’obiettivo di “migliorare la situazione economica personale”.

Javier Martínez, reduce dall’esperienza a Temptation Island, disse che lui e la ragazza citata si erano lasciati prima che iniziasse il programma: “Io sinceramente con questa ragazza non ho più nulla da condividere. In questo momento non sono impegnato con nessuna ragazza”. L’allora tronista Sara Tozzi, visibilmente provata, scoppiò a piangere, confidando di sentirsi presa in giro: “Io non voglio cominciare una conoscenza con queste basi”. Ma non solo questo. Perché l’episodio, come potete dal video tornato d’attualità sui social in queste ore, scatenò la dura reazione di Tina Cipollari, che si infuriò con Javier.