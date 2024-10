La 24esima edizione di Amici ha preso il via da poche settimane, ma all'interno della scuola più famosa d'Italia sono già nate le prime simpatie, circostanza che ha generato ripercussioni anche all'esterno. E' il caso di Trigno, che nonostante pochi giorni fa ha confessato di sentire la mancanza della fidanzata, adesso potrebbe essere invece interessato ad un'allieva del talent show di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Chiara Bacci, per la quale il cantante sembra nutrire un certo interesse come notato anche dai fan del programma, che sui social hanno già iniziato a spingere per questa possibile ship in stile Grande Fratello.

Un feeling, quello tra Trigno e Chiara, che sarebbe stato notato anche dalla fidanzata di lui, Ege Senni Monaco, che nelle scorse ore si è resa protagonista di un gesto eclatante, ovvero ha smesso di seguirlo su Instagram. Anche l'allievo di Amici, ha a sua volta tolto il segui alla ragazza. A ciò si aggiunge anche un repost di un video su TikTok fatto dalla fidanzata di Trigno, nel quale viene evidenziata la frase: "Tutti gli uomini sono bugiardi".