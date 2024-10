Shaila Gatta ha deciso di togliere il piede dal freno e di viversi appieno la sua storia con Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello. L’ex velina ha di fatto “scaricato” Lorenzo Spolverato, e ha deciso di approfondire la conoscenza con il pallavolista argentino. Nelle ultime ore, la ballerina originaria di Secondigliano ha confessato alle Non è la Rai di provare forti emozioni nei confronti dell’ex tentatore.

“Mi sento una ragazzina. Sono entrata qua pensando di essere un ghiacciolo, invece mi rendo conto che giorno dopo giorno mi piace sempre di più. Mi fa stare bene, non mi sento giudicata, mi dice sempre cose belle. Ieri mi ha detto certe cose all’orecchio ‘mi piace tutto di te, sei perfetta. Mi piace come ti vesti, anche con il pigiama, senza trucco. Sei bella, mi fai impazzire. Non vorrei volare così alto, ma non vedo l’ora di portarti a mangiare una cosa fuori, a portarti sul mare’”.

Poi, Shaila ha aggiunto: “Quando ci abbracciamo sembra di fare l’amore, sentiamo delle cose. Io gli ho detto a una certa devi stare calmo, parliamo, facciamo cose. E’ super passionale. Mi piace lui come fa le cose, mi piace come mi fa stare. Il fatto della bellezza si, c’è, ma è proprio come mi fa stare, come mi accoglie ed ascolta".

Anche le Non è la Rai sono concordi sul fatto che Javier sia un ragazzo atipico e d’altri tempi. Shaila non nasconde di aver paura, ma allo stesso tempo ammette: “Mi sento sicura, è una persona con cui posso sentirmi protetta». Vivi, lasciati andare, non voglio avere paura anche se non voglio essere sempre sulla difensiva, anche lui mi ha detto che vuole andarci piano".