Nella giornata di ieri, al Grande Fratello c’è stato l’atteso faccia a faccia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, durante il quale la ballerina è scoppiata in lacrime, dicendo al modello milanese che lui gli ha spezzato il cuore.

Dopo il confronto tra i due concorrenti, Helena Prestes ha deciso di chiedere a Lorenzo di cosa avessero parlato i due: “Lo so che non vuoi parlarne per evitare di farmi soffrire, ma io ho le idee chiare sul nostro rapporto e, reputandoti esclusivamente un amico, vorrei che tu ti sentissi libero di parlare con me. Non devi avere paura di raccontarmi le cose. Se vuoi tornare con lei, fai quello che vuoi. Non ti devi preoccupare dei miei sentimenti, è chiaro quello che abbiamo”. Tuttavia, Spolverato non ha creduto alle parole della modella brasiliana, e quando lei lo ha accusato di pensare esclusivamente alle dinamiche del gioco, lui ha troncato la conversazione ed è andato via.

Insoddisfatta, dunque, delle informazioni ottenute, Helena ha deciso di confrontarsi direttamente con Shaila, e l’ex velina ha deciso di raccontarle tutto: “Ho cercato questo chiarimento con lui perché non volevo che tra di noi ci fosse indifferenza. Mi dispiaceva perderlo come amico”. Poi, l’ex velina ha rassicurato la coinquilina: “Io lo vedo come un fratello, non lo vedo come una persona che vorrei al mio fianco. Spero che con te sia sincero e che non continui a fare dei giochetti”.

La Prestes ammette di provare ancora un certo interesse nei confronti di Lorenzo, ma nonostante ciò dice di aver preso le distanze da lui per evitare di soffrire. A quel punto, Shaila commenta: “Fai bene a fare dei passi indietro, ma sei libera di cambiare idea”.