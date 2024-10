Ida Platano ha voltato pagina dopo l’esperienza poco fortunata dello scorso anno a Uomini e Donne. L’ex tronista sembra aver ritrovato l’amore, indiscrezione confermata anche da Lorenzo Pugnaloni, che nelle ultime ore ha rivelato che l’ex compagna di Alessandro Vicinanza sta frequentando una persona.

“Ida sta conoscendo una persona lontano dalle telecamere. E non potrei esserne che felice”, ha scritto Pugnaloni, che ha anche tirato una frecciatina a coloro che avevano ipotizzato un possibile ritorno dell’ex tronista nel parterre del dating show di Maria De Filippi, sottolineando che si trattava di una notizia priva di fondamento.

Nei giorni scorsi, Ida Platano si è mostrata molto elegante sui social e si è fatta truccare da una make-up artist professionista. Subito dopo, la parrucchiera ha pubblicato un suo scatto in una spa e ha immortalato un mazzo di rose rosse e calici per brindare. Sul web, quindi, si sono rincorsi immediatamente gossip relativo ad un presunto flirt in corso per l’ex tronista.

Nelle ultime ore, Ida ha fatto chiarezza, lasciando intendere di stare vivendo una bellissima storia d’amore: “Sto vivendo un periodo bellissimo e sono molto felice. Ve lo dico prima che questa notizia vi arrivi da altri”. Al momento non è dato sapere chi è l’uomo che è riuscito a far breccia nel cuore dell’ex tronista, ma ad ogni modo la Platano sembra essersi gettata il passato alle spalle.