Liam Payne, ex membro degli One Direction, è deceduto all’età di 31 anni dopo essere caduto dal balcone dell’hotel Casa Sur di Buenos Aires. Al momento non è chiaro se è stata una caduta accidentale o si tratti di suicidio (clicca QUI per l'articolo).

Dopo la morte di Payne,è tornato d'attualita con la sua ex fidanzata, la modella texana Maya Henry. I due non andavano assolutamente d'accordo, ma tutto è precipitato quando lei ha pubblicato un libro con protagonista una ragazza che è stata vittima di abusi. La modella ha dichiarato di aver preso spunto dalla sua vita, facendo scoppiare uno scandalo che all’epoca aveva travolto l’ex cantante degli One Direction.

In alcuni video condivisi pochi giorni fa su TikTok, Maya Henry ha rivelato che Liam Payne le mandava dei messaggi. Sembra che l’artista britannico abbia confessato alla sua ex che non stava bene e che forse sarebbe morto, ragion per cui lei gli ha risposto che lo avrebbe aiutato.

Liam Payne, le parole dell'ex fidanzata: "Mi diceva 'morirò, non sto bene'"

“Da quando ci siamo lasciati continua a mandarmi messaggi e lo fa di continuo. Mi scrive cose tipo ‘Oh, non sto bene’. Giocava sempre la carta della morte e diceva cose inquietanti tipo ‘Beh, morirò. Non sto bene’. Una volta ho cercato di aiutarlo e lui non lo accettava. Mandava messaggi a mia madre, ‘Non sto bene, devi dire a Maya di contattarmi’. Perché io non rispondevo. Ed è sempre lo stesso ciclo.

Ad esempio, quando ho annunciato il mio libro, ha fatto la stessa cosa. Ha chiamato mia madre, ‘Penso che non ci sarò ancora per molto, me ne andrò’. Io non scherzo con la morte e non la prendo alla leggera, quindi se dici questo, cercherò di aiutarti a prescindere da quello che hai fatto e penso che abbia approfittato della gentilezza della mia famiglia. Quindi ho pensato, ‘Se vuoi tornare in riabilitazione, ti aiuterò’. Non che volessi tornare con lui, ma è ancora il figlio di qualcuno, è ancora il fratello di qualcuno e il padre di qualcuno. Se fosse mio fratello, vorrei che qualcuno lo aiutasse anche lui. Non desidero che si faccia del male.

Per quanto riguarda gli eventi recenti che sono accaduti, non posso parlare per questioni legali. È peggiorato molto…”.