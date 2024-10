Il mondo della musica è in lutto. Liam Payne, ex cantante e musicista inglese della famosissima boyband One Direction, è morto oggi all’età 31 anni dopo essere caduto da un balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Non è ancora chiaro se si tratto di un suicidio o un incidente ma la polizia e le autorità argentine hanno confermato il decesso dell’artista.

Payne, nato prematuro nei pressi di Wolverhampton nelle Midlands inglesi e con gravi problemi ai reni da bambino, era in vacanza a Baires con la sua ragazza Kate Cassidy ed è precipitato nel cortile interno dell’albergo Casasur, nel quartiere Palermo, intorno alle 17 locali di mercoledì 16 ottobre. Le cause dell’incidente sono ancora ignote. Ma poco prima Payne era apparso esagitato nella lobby dell’hotel, “probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe”, secondo il Daily Mirror. In quei momenti concitati, Payne avrebbe scagliato un computer nella hall dell’albergo e poi preso a calci alcune sedie, prima di essere bloccato e riportato nella sua stanza di albergo.

Il personale medico di Buenos Aires ha dichiarato di essere arrivato pochi minuti dopo l’allarme lanciato intorno alle 17 locali, per constatare subito che purtroppo non c’era più nulla da fare per Payne: “È caduto da una altezza di 13 o 14 metri, le sue ferite erano troppo gravi affinché potessimo salvarlo”. Payne era arrivato a inizio mese a Buenos Aires per assistere a un concerto dell’amico e altro ex membro degli One Direction, Niall Horan, e aveva partecipato al suo concerto, per quella che qualcuno aveva considerato una “mini-reunion” della band.