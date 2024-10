Ieri pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello, c’’è stato un confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, durante il quale l’ex velina è scoppiata a piangere, e alcune ore dopo Helena Prestes ha chiesto delucidazioni al riguardo al modello milanese.

La modella brasiliana vorrebbe conoscere qualche dettaglio in più sulla conversazione tra Shaila e Lorenzo: “Lo so che non vuoi parlarne per evitare di farmi soffrire, ma io ho le idee chiare sul nostro rapporto e, reputandoti esclusivamente un amico, vorrei che tu ti sentissi libero di parlare con me. Non devi avere paura di raccontarmi le cose. Se vuoi tornare con lei, fai quello che vuoi. Non ti devi preoccupare dei miei sentimenti, è chiaro quello che abbiamo”.

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni di Helena, Lorenzo non sembra credere alle sue parole: “Devi crederti prima tu quando dici queste cose”, le dice. A suo parere, la coinquilina prova dei sentimenti nei suoi confronti ed è per questo che - avendo notato una certa vicinanza tra lui e Shaila - quest'oggi non ha potuto fare a meno di indispettirsi. Turbato dalla reazione di Helena, Lorenzo la invita ad essere più sincera: “Non costruirti qualcosa che non c'è”.

Ma la gieffina ribadisce il suo pensiero: “Per me sei solo un amico. Ammetto di essere un po’ deluso dal tuo atteggiamento, perché anziché dare priorità ai rapporti, non fai altro che prestare attenzione alle dinamiche del gioco”. Lorenzo si mostra infastidito dinanzi alle parole di Helena e decide di concludere la conversazione: “Non ti fidi di me. Vai per la tua strada”.