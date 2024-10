Dopo le tensioni degli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello è andato in scena il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

“In questi giorni ho riflettuto, sono una donna, sono grande, non volevo dire cose che non penso, mi sono sfogata e ora posso parlare”, ha esordito l’ex velina. Le nomination dell’ultima puntata hanno provocato una frattura nel rapporto tra i due concorrenti. “Se devo dirti la verità, mi hai spezzato il cuore. Ci sono rimasta male”, ha sottolineato Shaila rivolgendosi a Lorenzo, che ammette di avere una buona dose di responsabilità nell’incrinatura del loro rapporto: “Ho fatto tutto da solo, ho tirato il freno e non ho capito niente più”. Poi, in merito alla scelta della ballerina di iniziare una storia con Javier Martinez, Spolverato ha detto: “Hai fatto la tua scelta? Sì. Mi dà fastidio? Sì. Posso fare qualcosa? No”. Shaila resta in silenzio, poi lui aggiunge: “Voi dovete sentirvi liberi, adesso siete chiari e dovete vivervi questa cosa, a me ci penso io”.

Nell'ascoltare le spiegazioni e i sentimenti di Lorenzo, Shaila scoppia in lacrime e non riesce a fermarsi: “Mi sento male, non volevo farti male, ma ci sono davvero rimasta male e non volevo farne a nessuno. Nella vita, non sempre le persone sono disposte a comprendere, a pensare al passato di una persona, tutti abbiamo una vita complessa Il treno su cui dovrai salire, arriverà, ma non sono io, non era questo”.

Alla fine i due gieffini si abbracciano. Avranno definitivamente seppellito l'ascia di guerra? Staremo a vedere,