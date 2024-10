Poche ore fa, Raffaella Scuotto, attraverso una storia su Instagram, ha annunciato la fine della storia d’amore con Brando Ephrikian, nata durante la passata edizione di Uomini e Donne. La notizia della rottura arriva dopo i recenti rumor su un presunto tradimento da parte di lui (che però ha smentito queste voci).

"La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero, e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa”.

Pugnaloni sulla rottura tra Brando e Raffaella: "Sono sconvolto"

Al momento, Brando non ha ancora rotto il silenzio dopo l’annuncio fatto dall’ex fidanzata, e il collega Lorenzo Pugnaloni, molto vicino all’ex ormai ex coppia, ha detto di essere rimasto sconvolto perché “ieri Brando ha repostato foto di coppia”. Incalzato dai follower che chiedevano spiegazioni in merito all’improvvisa e inaspettata rottura tra i due ex volti del dating show di Maria De Filippi, Pugnaloni ha spiegato: “Ho un buon rapporto con entrambi, e questo continuerà anche se non stanno più insieme [...] Mi state scrivendo ‘perché?’, perché è ovvio che tutti ci stiamo ancora chiedendo cosa sia accaduto. Logicamente verrà spiegato il perché, e io escludo a priori l’ipotesi di una crisi, perché una crisi presuppone che ci siano dei segnali, almeno per ciò che riguarda i social […] Detto questo, questa ipotesi la escluderei, proprio perché nella giornata di ieri, Brando aveva repostato una storia che lo ritraeva insieme a Raffaella in alcune foto, quindi una persona in crisi questa cosa non la fa.

Nei giorni scorsi sono uscite delle segnalazioni (si riferisce a quelle arrivate a Deianira Marzano, ndr) e quello a cui io non voglio credere è che di mezzo ci sia un tradimento. Io non sto dicendo che c’è stato un tradimento, vorrei solo che questa cosa non ci fosse, che la rottura non fosse dovuta ad un ipotetico tradimento perché ci rimarrei malissimo, anche se, oggettivamente parlando, da persona esterna, una coppia che chiude così da un giorno all’altro, evidentemente qualcosa sotto c’è e deve essere accaduto, parliamoci chiaro… Aspettiamo di capire qualcosa, io ne parlerò ancora”.

Poi, Pugnaloni ha concluso: “Ho la sensazione che anche Brando sia rimasto spiazzato, ci ho parlato stamattina (per tutt’altro, sia chiaro). Non lo so. Vi aggiornerò”.