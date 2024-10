Clamoroso colpo di scena. Pochi istanti fa, Raffaella Scuotto ha annunciato la fine della storia d'amore con Brando Ephrikian, nata durante la passata edizione di Uomini e Donne.

"La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero, e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa”.

Lo sfogo di Brando Ephrikian due giorni prima della rottura

Al momento non è chiaro quali siano “i vari episodi successi” che hanno portato alla rottura tra i due ex volti del dating show di Maria De Filippi, ma appena due giorni fa Brando si era sfogato smentendo le accuse di un presunto tradimento a Raffaella.

"Illazione, deduzione, fantasia, ipotesi, fiaba... Sono tutti aggettivi che rappresentano le accuse che in questi giorni e nei giorni passati sono state fatte nei miei confronti. Ho sempre deciso di non rispondere, perché fidatevi è meglio così, evito di diventare brutto e cattivo. Gettare benzina sul fuoco sulla base di fantasie la trovo una cosa non in linea con la mia persona. Io dal profondo del cuore mi senti di dirvi: cercate di adoperare meglio il vostro tempo, di non intromettervi nelle vite degli altri inventando e accusando persone di cose e azioni che non hanno fatto e non hanno commesso mettendole in cattiva luce.

Con riferimento alle accuse mosse nei miei confronti, desidero esprimere con fermezza la mia posizione, facendo appello alla razionalità e alla verità dei fatti. E' fondamentale, in qualsiasi discussione, valutare le affermazioni basandosi su evidenze concrete e non su supposizioni o fraintendimenti. La mia condotta è sempre stata improntata ai principi di correttezza e rispetto nei confronti degli altro. Pertanto, ritengo necessario chiarire che le accuse formulate non solo risultano prive di fondamento, ma riflettono una distorsione della realtà che merita di essere affrontata con il giusto grado di oggettività. Se posso permettermi, e mi permetto poiché siete i primi a dare aria alla bocca, cercate di essere più produttivi e consapevoli riguardo ciò che fate e dite durante le vostre giornate senza accusare ed inventarvi fantasie nei confronti di terzi. Cercate anche di non dare la possibilità a gente, che di lavoro fa gossip e spettegola, di manipolarvi convincendovi su fatti infondati, perché è così che loro guadagnano".