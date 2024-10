Notte “infuocata” per Shaila Gatta e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello. La ballerina napoletana e il pallavolista argentino, a giudicare dai movimenti sotto le coperte, si sono dati decisamente da fare, e sembra che l’ex velina abbia deciso di lasciarsi andare.

Nei giorni scorsi, infatti, confidandosi con le Non è la Rai, Shaila aveva ammesso: “Non voglio affrettare le cose. No, non gli ho permesso di ‘accarezzarmi’. Infatti lui dice che lo faranno santo. Ha molta pazienza e questo è bello. Per adesso le cose vanno bene così”. Evidentemente, l’ex velina ha sciolto definitivamente le riserve, e questa notte, secondo molti telespettatori, potrebbe essere scoppiata la passione con Javier.

Shaila su Javier: "Quando mi abbraccia sembra di fare l'amore"

“Mi sento una ragazzina. Sono entrata qua pensando di essere un ghiacciolo, invece mi rendo conto che giorno dopo giorno mi piace sempre di più. Mi fa stare bene, non mi sento giudicata, mi dice sempre cose belle. Ieri mi ha detto certe cose all’orecchio ‘mi piace tutto di te, sei perfetta. Mi piace come ti vesti, anche con il pigiama, senza trucco. Sei bella, mi fai impazzire. Non vorrei volare così alto, ma non vedo l’ora di portarti a mangiare una cosa fuori, a portarti sul mare’”.

Poi, Shaila ha aggiunto: “Quando ci abbracciamo sembra di fare l’amore, sentiamo delle cose. Io gli ho detto a una certa devi stare calmo, parliamo, facciamo cose. E’ super passionale. Mi piace lui come fa le cose, mi piace come mi fa stare. Il fatto della bellezza si, c’è, ma è proprio come mi fa stare, come mi accoglie ed ascolta".