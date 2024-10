Dopo un lungo tira e molla, Shaila Gatta da deciso di fare coppia con Javier Martinez, accantonando una possibile ship con Lorenzo Spolverato. Tuttavia, nonostante continui a professarsi “pazza” del pallavolista argentino, procede con il freno a mano tirato. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex velina si è confidata con le Non è la Rai, e ha rivelato di non voler affrettare le cose: “Non voglio affrettare le cose. No, non gli ho permesso di ‘accarezzarmi’. Infatti lui dice che lo faranno santo. Ha molta pazienza e questo è bello. Per adesso le cose vanno bene così”. Molti telespettatori, e anche alcuni inquilini, ritengono però che la ballerina stia giocando con Javier e non sia realmente interessata.

Nelle ultime ore, Shaila ha rivelato a Pamela Petrarolo che Amanda Lecciso ha messo in dubbio il suo interesse per Martinez: “Le ho detto ‘scusami, parla chiaro, pensi che non mi piaccia Javier?’. Lei mi ha detto ‘esatto, penso che tu non sia davvero interessata’. Ok è il suo pensiero”.

Lo scorso febbraio, quando era ancora in corso la passata edizione del Grande Fratello, Shaila Gatta è stata ospite di 361 Lounge, e ha dato del “moscio” a Mirko Brunetti perché quando era in tugurio con Perla Vatiero non aveva “limonato”: “Non lo capisco proprio, serve più passione. Io sono di Secondigliano sono una ragazza verace e napoletana. Ma dico io, dopo tutti questi mesi di tira e molla… ma tu mi devi incastrare al muro e mi devi limonare come una pazza. E poi dopo il limone ne parliamo. Se è moscio? Sì. Ma quanti giorni è stato nel tugurio? Ma la vuoi limonare questa poveretta che ti sta cercando con gli occhi? Lui che fa? Esce e le dà un bacio a stampo. Ma dov’è questa virilità? La vuoi tirare fuori?”.

Il video con le parole di Shaila è tornato d’attualità, e a giudicare da quanto dichiarato all’epoca da lei stessa, secondo molti starebbe solo giocando con Javier.