Cambia nuovamente la programmazione Mediaset per ciò che riguarda la collocazione del Grande Fratello. Dopo aver ridotto da due ad una le puntate settimanali, cambia nuovamente il giorno in cui andrà in onda il reality show condotto da Alfonso Signorini.

“[…] Insomma se qualcuno trema per gli ascolti e se soprattutto quel qualcuno non è un programma qualunque, ecco che parte il ritornello: spostiamo il Grande Fratello. Accadrà così anche dal prossimo 12 di novembre, un martedì. In quella serata si sposterà il Grande Fratello – si legge su TVBlog -. Perché? Semplice, perché quel giorno Rai 1 ‘recupera’ una puntata di Don Matteo 14, che giovedì 14 novembre non potrà andare in onda perché si giocherà l’incontro di calcio di Nation league Belgio-Italia

Martedì 12 novembre avrebbe dovuto andarci La Talpa, che invece si sposterà di lunedì, ovvero l’11 novembre. C’è timore che Don Matteo possa affossare la Talpa (che per altro dovrebbe amare stare sottoterra, ma questo è altro discorso) quindi ecco che la si mette “contro” L’amica geniale 4. Ricordiamo che la Talpa è stata fortemente annunciata dall’amministratore delegato di Mediaset più volte. La Talpa dunque, fino al suo termine, resterà di lunedì e il Grande fratello resterà di martedì. Si accettano scommesse sul fatto che appena si vedrà che la Talpa soccomberà all’Amica geniale, ecco che il GF tornerà nella sua serata canonica, quella del lunedì”.