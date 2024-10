E’ stato ufficializzato il cast della nuova edizione di Pechino Express, che andrà in onda su Sky nei prossimi mesi. L’account Instagram del programma condotto da Costantino Della Gherardesca, ha svelato chi sono le coppie che si metteranno in gioco in questa avvwentura:

Virna Toppi e Nicola Del Freo

Scintilla e Federica Cambia

Jey Lillo e Checco Lillo

Ivana Mrazova e Giaele De Donà

Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Nathalie Guetta e Vito Bucci

Dolcenera e Gigi Campanile

Samanta e Debora Togni

Quindi, dopo Antonella Fiordelisi, protagonista della passata edizione in coppia con Estefania Bernal, altre due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip approdano a Pechino Express. Nel corso della sua esperienza nella Casa di Cinecittà, Giaele De Donà ha fatto discutere per il rapporto con il marito Bradford Beck (dal quale adesso ha divorziato) e per l’amicizia “speciale” con Antonino Spinalbese.

Ivana Mrazova, invece, dopo aver preso parte alla seconda edizione del Gf Vip, è entrata nella Casa in veste di ex di Luca Onestini. Tra di loro, però, non c’è stato alcun ritorno di fiamma, e adesso la modella di origini ceche ha ritrovato l’amore con un imprenditore statunitense.