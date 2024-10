Durante la “trasferta” spagnola, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è scoppiata la passione. L’ex velina e il modello milanese si sono lasciati andare, e alla fine hanno fatto l’amore nella Casa del Gran Hermano.

“Questo è stato un mese e mezzo molto intenso che è iniziato con un incontro in piscina, dove le nostre mani si sono unite – ha detto Lorenzo -. Abbiamo capito che in quel momento lì è scattata una scintilla. Poi ognuno ha fatto la sua strada tra un freno e l’altro. Però la cosa più importante è che abbiamo capito che avevamo voglia di conoscerci. Quello che ho avuto con te qui ieri notte è stato tutto quel contatto che ho desiderato per un mese. Adesso possiamo viverci”.

Nel “segreto” del Confessionale, Shaila ha però ammesso di avere paura di tornare nella Casa del Grande Fratello: “La paura di tornare nella casa italiana? C’è, io ho una gran paura. In questo momento io sono un po’ più scomoda per gli altri. Ma sappiamo solo io e lui cosa proviamo davvero. Chi vuole crederci è libero di farlo, chi non vuole farlo amen, non è un problema mio. Il fatto è questo, quando ti piace veramente una persona, delle cose non le puoi controllare, perché c’è un’attrazione. Cioè, il mio corpo chiama”.

Anche Spolverato teme il ritorno in Italia: “Ora torneremo e mi chiedo quanto mi mancherà tutto questo contatto che abbiamo qui. Noi qui dormiamo insieme, stiamo sempre insieme. Quello che stiamo vivendo qui è molto forte. Quando noi torniamo riprendiamo la nostra routine. Questa cosa che abbiamo non deve andare via. Però sarà difficile dopo cinque giorni in cui noi ci coccoliamo e sono tutte coccole… Lì la casa è grande, abbiamo i nostri amici, tu le tue amiche, io i miei amici. Ho paura, sto entrando in paranoia. Qua è tutto troppo bello e non lo voglio buttare via”.

Quel che è certo è che lunedì ci sarà la resa dei conti, con i due gieffini che dovranno vedersela con Javier Martinez e Helena Prestes.