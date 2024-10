Federica Petagna, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, salvo clamorosi colpi di scena, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, l’ex fidanzata di Alfonso D’Apice entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre. La giovane napoletana ha sostenuto questa settimana gli ultimi provini propedeutici alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini e, dopo avere convinto autori e addetti ai lavori, si è guadagnata l’ingresso nella Casa.

Federica Petagna è la 20enne napoletana che, insieme all’ex fidanzato Alfonso D’Apice, ha partecipato all’edizione autunnale di Temptation Island. E’ uscita dal programma mano nella mano con il fidanzato, ma ha sorpreso il pubblico per la decisione di lasciarlo a due giorni dalla fine delle riprese del reality. A svelare i motivi che l’hanno spinta a tornare single dopo una relazione durata 9 anni è stata lei stessa durante uno speciale di Uomini e Donne: “Volevo raccontare questa cosa sul tema gelosia. Dal momento in cui io lascio Alfonso, penso di essere finalmente libera di fare ciò che voglio. Lui, dopo non so quanti giorni, fa una chiamata ai miei genitori perché capisce che su di me non ha più il potere su alcune cose. Io sto iniziando a fare quello che volevo fare, ora che posso farlo tranquillamente. Ogni volta che ci vedevamo lui mi diceva: ‘Sei mia’, e io stavo male e cercavo di fargli capire che non lo amavo più, dicendogli che non volevo stare con lui, che non ce la facevo a tornare a casa. Ho provato a dirglielo, ma per non ferirlo non glielo dicevo chiaramente”.