Nel daytime del Grande Fratello andato in onda oggi, venerdì 25 ottobre, Shaila Gatta ha ammesso di essere preoccupata all’idea di tornare in Italia dopo quanto accaduto negli ultimi giorni con Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Anche il modello milanese sta riflettendo su come cambieranno le cose quando torneranno in Italia.

“Ho una gran paura di rientrare nella casa, sono scomoda per gli altri”, ha detto Shaila, che poi ha aggiunto: “Io non posso fare altro che spiegare, se poi gli altri vorranno crederci, bene, altrimenti non mi interessa”. L’ex velina è perfettamente conscia del fatto che tra pochi giorni ci sarà un faccia a faccia sua con Javier Martinez che con Helena Prestes. La modella brasiliana potrebbe reagire malissimo alla notizia che la Gatta e Spolverato sono di fatto diventati una coppia, anche perché, solo la scorsa settimana, Shaila le aveva palesemente mentito assicurandole di non essere interessata a Lorenzo.

Quel che appare ormai certo, è che quando Lorenzo e Shaila rientreranno nella Casa, verranno mostrate agli altri concorrenti le clip di quanto accaduto tra di loro su suolo spagnolo, e a quel punto si scatenerà un vero e proprio putiferio. I due gieffini in "trasferta" resteranno a Madrid fino a domenica, poi lunedì sera faranno rientro in Italia e comunicheranno agli altri concorrenti che non sono mai stati eliminati.