Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, attualmente “reclusi” tra le mura della Casa del Gran Hermano, sono stati informati dalle rivelazioni fatte da Javier Martinez sul conto dell’ex velina dopo la loro finta eliminazione al Grande Fratello? E’ questa la domanda che i telespettatori si stanno facendo in queste ore dopo che sui social è diventato virale un video in cui si sentono il modello milanese e la ballerina napoletana che ne parlano.

“Le cose sotto le coperte (quelle fatte con il pallavolista argentino, ndr) se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene”, ha detto Lorenzo, che poco dopo ha aggiunto: “Così vuole vittimismo”. Secondo gli spettatori, dalle parole di Spolverato sarebbe facile dedurre che i due gieffini, che attualmente si trovano in Spagna, sarebbero stati messi al corrente di quanto rivelato da Javier su ciò che sarebbe accaduto con Shaila sotto le coperte.

Javier Martinez, la rivelazione su Shaila Gatta

“Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni. Però senza microfono, sempre sotto le coperte, mi ha detto ‘mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati’. A lei serviva tenere in piedi il triangolo con Lorenzo. Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Yulia e Giglio, e lei di questo se n’è accorta. Così è tornata sui suoi passi con Lorenzo ed in puntata sono tornati a parlare di lei”.