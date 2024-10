Nella Casa del Grande Fratello, Iago Garcia, mentre chiacchierava con Javier Martinez, ha svelato che in confessionale gli autori gli hanno chiesto di parlare di Shaila Gatta, che al momento si trova al Gran Hermano in Spagna insieme a Lorenzo Spolverato. Tuttavia, nel momento in cui l’attore spagnolo rivelava questo particolare, la regia ha fatto immediatamente scattare la censura.

“Sicuro Shaila torna per un confronto. Anche perché devi capire se è arrabbiata che tu hai detto la verità”, ha detto Iago rivolgendosi a Javier, il quale è anche lui certo del fatto che il faccia a faccia con l’ex velina cin sarà: “Ma certo, sicuro. Ma lei mi odia adesso, sicuro… al 100%. Può anche essere che lei abbia detto tutto…”.

A quel punto Iago ha fatto tutto un suo ragionamento: “Ma non è che magari lei ha confermato che effettivamente sotto le lenzuola. Può essere che comunque siano effettivamente usciti (Shaila e Lorenzo ndr). Anche se noi non l’abbiamo visto, ma magari lei ha avuto modo di guardare una clip dove si vedeva il vostro rapporto sotto le lenzuola. Anche il pubblico lo vede…Forse hanno visto delle clip vostre”. Jessica Morlacchi, invece, crede che a Shaila Gatta converrebbe dire la verità e le cose come stanno: “È anche ora, chiedendo scusa e finisce lì, capita”.

In un secondo momento, Iago Garcia ha ammesso che a lui in confessionale nella giornata di ieri gli hanno posto delle domande su Shaila Gatta: “Mi hanno chiesto di lei oggi, però molto… sai come volendo che dicessi cose un po’…”. Purtroppo non è stato possibile ascoltare il resto della conversazione perché è scattata la censura da parte della regia.