Ci sarebbe un topo morto nella Casa del Grande Fratello. E’ quanto emerge dalla conversazione notturna tra Clayton Norcross e Tommaso Franchi. Le telecamere del reality show hanno inquadrato i due gieffini proprio quando l’idraulico toscano ha chiesto all’attore statunitense informazioni circa lo strano odore che si avvertiva in piscina.

“Hai sentito che strano odore in piscina?”, ha chiesto Tommaso a Clayton qualche secondo prima che la regia censurasse l’audio della diretta. Pochi secondi dopo, tuttavia, i microfoni sono tornati a catturare la conversazione tra i due e a registrare a partire dall’istante in cui Norcross, rivolgendosi a Franchi, dice: “Era un topo che era morto”.

Non è la prima volta in questa edizione che la diretta svela l’ingresso di qualche ospite “indesiderato” nella Casa del GF. Pochi giorni fa, era stata Amanda Lecciso a raccontare di avere avvistato un topo: “Ragazzi, c’è un topo”, aveva svelato la sorella di Loredana ai coinquilini dopo avere visto "qualcosa" correre, probabilmente proprio un piccolo roditore. Anche in quel caso, la regia aveva immediatamente silenziato l’audio della diretta per poi cambiare rapidamente inquadratura. Ma il video del momento in questione – come accaduto oggi con Clayton e Tommaso – aveva già fatto il giro dei social.