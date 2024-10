Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è scoppiata la passione in terra spagnola. A poche ore dal loro ingresso nella Casa del Gran Hermano, infatti, l’ex velina e il modello milanese, dopo essersi scambiati effusioni e baci appassionati, hanno fatto l’amore, come confessato dalla stessa Shaila.

“Sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo – ha detto la ballerina partenopea -. Gli occhi di Lorenzo sono forti, parlano, sono comunicativi. Poi c’è la paura di innamorarsi, però ti dico, con lui a questa paura non ci penso più. L’ho sentito, sentivo delle cose nello stomaco. Non ho mai vissuto un’emozione così, mi sento una bambina di 12 anni, sono felice, lo desidero proprio. Per una volta ho detto ‘non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore’. Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione”.

Alla nuova coppia è stato dedicato un blocco durante la puntata del Gran Hermano andata in onda ieri, giovedì 24 ottobre. E’ stata infatti trasmessa una clip in cui Shaila e Lorenzo si scambiano un bacio appassionato mentre si trovano nel salone della Casa, con i coinquilini spagnoli che assistono allo spettacolino. I loro compagni d’avventura, che si trovavano in giardino, hanno assistito a tutta la scena e l’hanno seguita come se fossero al cinema. Tra un commento e un altro su quanto stavano guardando (“Per me sono sempre stati una coppia”, ha detto qualcuno), il momento più divertente è arrivato quando per, controllare meglio la situazione, alcuni di loro hanno preso il binocolo e si sono gustati la scena.