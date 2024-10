L’improvvisa ed inaspettata uscita di Maica Benedicto dalla Casa del Grande Fratello ha preoccupato i gieffini, che hanno iniziato a fare diverse ipotesi. “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa”, ha ipotizzato Luca Giglioli. “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori”, ha concordato Iago Garcia. “La chiamavano sempre in confessionale e ci stava tanto. Secondo me la chiamavano spesso in confessionale per tranquillizzarla dato che non parlava italiano, magari è voluta andare via perché qua non parlava con nessuno”, ha invece sostenuto Jessica Morlacchi.

L’idea di Luca Calvani, invece, è che lei fosse una chef internazionale: “Ha cucinato benissimo, ha fatto una paella buonissima stasera e ha solo 25 anni, lei non è una che lavora in farmacia!”. Enzo Paolo Turchi, invece, ha optato per il problema familiare: “Oggi nel confessionale c’è andata venti volte anche di sua spontanea volontà e se vai di tua spontanea volontà è perché sei preoccupato e vuoi sapere qualcosa”. Infine, per Mariavittoria Minghetti la spagnola è andata a vivere in tugurio. “Ho sentito che oggi sistemavano il tugurio, forse l’hanno mandata a dormire lì”.

In seguito, alcuni concorrenti sono stati convocati in Confessionale, dove un autore gli ha comunicato l’uscita di Maica. “Ma si è sentita male?”, ha chiesto Tommaso Franchi, che è stato subito tranquillizzato: “Sta bene fisicamente, non vi preoccupate”. “Posso chiedere se è stata colpa mia?”, ha insistito l’idraulico toscano. “Sicuramente non è stata colpa tua, ma non è colpa di nessuno e non è successo niente di grave, è un motivo esterno, non vi dovete preoccupare”, la risposta dell’autore.

Javier Martinez, invece, ha intuito che c’è qualcosa che non torna: “C’è qualcosa che non mi quadra, mi date il beneficio del dubbio?”. Già nei giorni scorsi, il pallavolista argentino ha espresso – a ragion veduta – più di una perplessità sulla “finta” uscita di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che invece sono approdati nella Casa del Gran Hermano dove hanno fatto anche l’amore (clicca QUI per l'articolo).

Javier non crede all'eliminazione di Shaila e Lorenzo

"O stanno in tugurio o stanno da un’altra parte. Aerei per me, per Lorenzo e per Shaila, vuol dire che siamo apprezzati dal pubblico. E poi, in quella nomination, proprio loro due? Anche perché quello che lei ha detto, nei miei confronti e in quelli di Lorenzo, va un po’ a sbattere […] Dici quelle parole nei confronti di Lorenzo, allora stai una settimana con lui. Poi io qua dentro tiro fuori quello che so e scoppia la bomba, è così. Era scritto che sarebbe andata a finire così, è una cosa che io temevo, ma è un male necessario in questo momento”.