Lorenzo Spolverato ha vuotato il sacco e ha raccontato ai coinquilini spagnoli di aver fatto sess0 con Shaila Gatta nella Casa del Gran Hermano.

“Per un mese e mezzo io e Shaila niente, qui la prima notte abbiamo fatto tutto”. Dichiarazione che ha fatto molto discutere, tant’è che alcuni concorrenti si sono chiesti: “Hanno avuto bisogno di venire in Spagna per consumare?”.

Lorenzo ha poi approfittato della festa a tema "Italia" per inginocchiarsi davanti a Shaila e dichiararle il suo amore.

“E’ stato un mese e mezzo molto intenso che è iniziato con un incontro in piscina dove le nostre mani si sono unite e ci siamo passati l’energia e in quel momento è scattata la scintilla. Poi ognuno ha fatto la propria strada tra un freno e l’altro, ma poi abbiamo capito che volevamo conoscerci davvero. Quello che abbiamo avuto qui ieri notte, è stato quel contatto che ho desiderato per un mese e mezzo. La Spagna è magica e mi ha regalato forti emozioni. Da oggi sono felice di viverti fin dove posso, con tutti i limiti possibili e le paure. Ma apprezzo tanto che abbiamo superato questo momento con coraggio e possiamo finalmente viverci come vogliamo”.

Durante il daytime trasmesso oggi su Canale 5, c’è anche il video della notte infuocata che Lorenzo e Shaila hanno trascorso in terra spagnola. Adesso non ci sono più dubbi: il modello milanese e l'ex velina hanno "consumato".