Nella notte tra lunedì e martedì, al termine della nona puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha confidato ai coinquilini di essere innamorata di Lorenzo Spolverato. Ieri sera, però, la modella brasiliana è tornata a parlare del modello milanese, e ha rivelato a Jessica Morlacchi che alcuni giorni fa spolverato le aveva assicurato di non essere interessato davvero a Shaila Gatta (con la quale, nel frattempo, è scattato il bacio nella Casa del Gran Hermano.

L’ex cantante dei Gazosa ha spiegato ad Helena che secondo lei Lorenzo ha un in interesse per l’ex velina, ma la Prestes ha dibattuto: “Io non riesco a capire, perché lui a me diceva che non voleva una donna come lei e che non la vedeva proprio come una possibile compagna. A me lui ha detto che non gli piace. Io so delle cose che ti voglio dire fuori. Quando usciremo ricordato di questo giorno, mercoledì 23 ottobre”.

Intanto su X è spuntato un video che risale alla scorsa settimana nel quale Lorenzo dice a Helena: “Se mi piaceva? Mi piaceva l’idea che mi ero fatto di lei, ma lei no, non mi piace come donna. Non ha sincerità e poi quello che vedo non mi piace affatto. Non la vedo come una ragazza che mi può piacere”.

E proprio in quegli stessi giorni, Shaila ha confidato ad Helena: “Te lo giuro, al massimo posso vederlo come un fratello, non lo vedo con gli occhi di un possibile ragazzo. Non è una persona che vorrei al mio fianco. A me piace solo Javier. Lo conosco giorno dopo giorno e mi piace sempre di più, mi sento trasportare. Lorenzo mi dispiaceva perderlo come amico, ma finisce qui. Io sono interessata solo a Javier te lo assicuro”.