La doppia eliminazione di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello (in realtà si tratta di una farsa, visto che i due sono stati spediti in Spagna al Gran Hermano, ma gli altri con correnti non lo sanno), ha mandato in crisi diversi inquilini, tra cui Helena Prestes. La modella brasiliana, al termine della puntata, ha ammesso in lacrime di essere innamorata del modello milanese.

“Io ancora non ci credo che lo hanno eliminato, non è possibile, non è giusto, non ci credo. Sarà in tugurio. Il pubblico italiano lo vuole vedere insieme a Shaila, così li hanno mandati insieme in tugurio per vedere se da soli scatta qualcosa. Il mio Grande Fratello non ha più senso qua dentro, era lui tutto, lui era vita, gioia. Se sono innamorata di lui? Sì”.

Durante la cena post diretta, Helena ha poi chiesto agli altri gieffini di fare un brindisi in onore di Lorenzo: “Lui è molto sensibile, avevo sentito questa sua sensibilità e mi sono avvicinata a lui perché volevo aiutarlo, era una sorta di protezione, lui è una persona meravigliosa”.