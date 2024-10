Al Grande Fratello, in seguito ad un tira e molla durato settimane, alla fine Shaila Gatta ha scelto di approfondire la conoscenza con Javier Martinez, chiudendo al contempo le porte ad una frequentazione con Lorenzo Spolverato. L’ex velina e il pallavolista argentino hanno passato le ultime notti insieme, tanto che le si è anche lasciata andare a rivelazioni sulle “doti” del coinquilino: “Ragazze mamma mia, cosa ho sentito. In quel senso? Sì”.

Tuttavia, durante la nona puntata del reality show andata in onda ieri sera, c’è stato un clamoroso colpo di scena. Shaila, infatti, ha dichiarato: “Se fuori lo aspetterei? No! Devo essere onesta”. Javier è rimasto totalmente impietrito, e non ha più emesso sillaba fino al termine della diretta. Durante la notte, però, Martinez ha vuotato il sacco ed ha fatto rivelazioni scioccanti ai coinquilini. L’ex tentatore ha raccontato quello che Shaila gli avrebbe detto durante dei momenti privati trascorsi insieme, tra cui una frase in particolare: “Mi ha detto ‘capiscimi, per me è un lavoro’”.

Javier su Shaila: "Non mi meraviglierei se fuori dalla Cas avesse un fidanzato"

“Mi sento preso in giro, certo. Lei mi diceva che vedeva Lorenzo come un amico e basta. Se le piaceva un’altra persona non doveva venire nel mio letto, fare e dire certe cose. Se una è confusa non si sbilancia in questo modo verso di me.

Io sapevo di essere più avanti, non ho preteso di sentirmi dire ti amo. Però nemmeno questo comportamento che ha avuto, mi ha voltato le spalle. Cosa devo pensare? Che ha recitato tutto il tempo. Io le ho specificato ‘Lorenzo lo vedi davvero solo come un amico? Devi dirmi la verità e lei mi ha rassicurato.

Se fosse rimasta, stanotte mi avrebbe abbindolato dicendomi ‘non intendevo dire che non ci sono fuori per te, ma che non è ancora una cosa seria’. Non sono un pazzo, non ho mai preteso nulla, ma è stata incoerente. Le cose che mi diceva in privato e poi mi sento dire in puntata che non mi aspetterà fuori.

Ma poi devo anche dirvi una cosa. Mi ha detto ‘capisci, è un lavoro per me’. Non ho capito, ma è una frase che mi ha lasciato perplesso. […] Che giocatrice ragazzi! Se non mi sono reso conto che poteva essere un copione? Non ci voglio pensare. Io c’ho creduto. Non mi sorprenderebbe se venisse fuori che fuori da qui lei ha un fidanzato. Per lei è lavoro, l’ha detto! Io non mi sento più di tutelarla”.