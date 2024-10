Antonella Fiordelisi è stata ospite di Max Poli nel nuovo episodio del podcast Poli Opposti.

L’influencer campana, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontata in una lunga intervista, durante la quale ha parlato anche della sua vita sentimentale. Nel giugno 2023, la sua passionale quanto burrascosa storia d’amore con Edoardo Donnamaria (nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà) è giunta al capolinea. In seguito, Antonella ha avuto due brevi flirt: il primo con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana di calcio, e il secondo con l’imprenditore Mariano De Matteis. Al momento la Fiordelisi è single, e ha spiegato di essere molto selettiva relativamente alla persona che vorrebbe avere al suo fianco.

“Come va l’amore? Io adesso amo me stessa, nel senso che ho imparato a stare bene da sola. Non bisogna mai accontentarsi nella vita, io potrei fidanzarmi anche domani mattina, sposarmi e avere dei figli, ma non ho trovato quella persona che mi completa al 100%. Mi deve aggiungere e non deve togliere. Purtroppo ho avuto delle relazioni che mi hanno un po’ scioccata, quindi non vorrei accontentarmi. Di recente ho anche chiuso le porte ad alcuni ragazzi che non lo meritavano sinceramente, però deve essere una cosa che veramente ne deve valere la pena, altrimenti sto bene da sola. Sarà veramente difficile trovare la persona giusta".

E ancora: "E’ molto difficile trovare una persona seria in generale, una persona che ti aiuta, che non va in competizione con te. Io sono una persona molto indipendente, e la donna forte e sicura di sé fa anche un po’ paura. Sicuramente al mio fianco deve esserci un uomo realizzato, che non va in competizione con me e che non fa il mio lavoro. In base alle esperienze che ho avuto ultimamente mi sono trovata meglio con chi non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo".

Antonella ha poi parlato del suo lavoro da influencer: “Nella vita bisogna fare ciò che si vuole. Se ami il canto ad esempio, perché non condividere la propria passione sui social? La gente ti critica? Che te ne frega! Fai quello che ti piace fare. Per chi vuole fare il mio lavoro alla base c’è la condivisione. E’ bello condividere con gli altri le proprie passioni. Anche se le persone ti criticano, con impegno e studio potrai far ricredere tante persone. Quello di influencer è il mio lavoro, non me ne vergogno e potrei fare solo quello, ma non mi accontento! Non mi piace la monotonia e questo può essere un difetto, che ad esempio mi ha fatto abbandonare la spada, ma anche un pregio che mi fa scoprire sempre nuove passioni”.

E in merito all’esperienza a Pechino Express: “E’ stato un modo per uscire da un periodo difficile per me, dopo una brutta delusione d’amore. Era un programma che non conoscevo, ma mi sono buttata. E’ stato difficile non solo psicologicamente ma anche fisicamente, ma al ritorno mi sono resa conto di quanto io e noi in generale siamo fortunati. Dall’altra parte del mondo ci sono persone che muoiono di fame letteralmente, ma che malgrado ciò, sono disposti ad aiutarti”.