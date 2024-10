Come ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti, non mancano le rivelazioni degli inquilini che mettono in imbarazzo la produzione. E’ anche il caso di Ilaria Galassi, che nelle ultime ore ha vuotato il sacco costringendo la regia a censurare la sua conversazione le compagne d’avventura con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo.

Tutto è iniziato quando le Non è la Rai si sono ritrovate in giardino a chiacchierare. Ad un tratto Pamela, parlando di questa esperienza, ha avuto un piccolo momento di sfogo. A prendere parola è stata così Ilaria, che ha affermato: “È una roba allucinante sto gioco. Che se poi tu ci pensi questo è un gioco, siamo catapultate in gioco”. A trovarsi d’accordo con la sua amica è stata Pamela, che ha dunque aggiunto: “Noi lo stiamo prendendo sul serio, ma questo è un gioco”.

Poco dopo, però, Ilaria Galassi ha fatto una rivelazione sul Grande Fratello che non è passata inosservata (e che non rappresenta di certo un segreto!). La gieffina ha infatti dichiarato: “Fra l’altro ci dicono pure quello che dobbiamo fare”. Immediato a quel punto l’intervento della regia, che ha prontamente censurato l’ex volto di Non è la Rai. Poco prima che l’audio venisse tolto tuttavia si sono sentite le ultime parole di Pamela, che ha provato – vanamente - a mettere una pezza: “No, non ti dicono quello che devi fare”.