Secondo i telespettatori che hanno seguito la diretta notturna del Grande Fratello non ci sono dubbi: tra Shaila Gatta e Javier Martinez è scoppiata la passione. Non è dato sapere cosa sia accaduto esattamente sotto le lenzuola tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il pallavolista argentino, ma i “movimenti” hanno destato più di qualche sospetto.

Nei giorni scorsi, Shaila si è lasciata andare ad una confessione alle Non è la Rai a proposito di quanto accaduto con Javier alcune notti fa. Una confidenza dai contorni “hot” che ha costretto la regia a censurare la conversazione. “Sai cosa mi piace di Javier? Che è riservato”, ha detto la ballerina alle amiche conosciute nella Casa. Quando Pamela Petrarolo le ha chiesto di approfondire, la ballerina ha precisato: “Io sono uscita mamma, tu non hai idea”. La regia, a quel punto, si è vista costretta a togliere l’audio per evitare che troppi dettagli fossero condivisi con i telespettatori durante la fascia protetta.

Tuttavia, la storia tra Shaila e Javier potrebbe interrompersi bruscamente. Questa sera, infatti, approderà nella Casa la modella spagnola Maia Benedicto, che arriverà direttamente dal Gran Hermano, e secondo i media spagnoli saranno proprio Martinez insieme a Yulia Bruschi a fare il percorso inverso.

Shaila si espone sul rapporto con Javier

“Mi sento una ragazzina. Sono entrata qua pensando di essere un ghiacciolo, invece mi rendo conto che giorno dopo giorno mi piace sempre di più. Mi fa stare bene, non mi sento giudicata, mi dice sempre cose belle. Ieri mi ha detto certe cose all’orecchio ‘mi piace tutto di te, sei perfetta. Mi piace come ti vesti, anche con il pigiama, senza trucco. Sei bella, mi fai impazzire. Non vorrei volare così alto, ma non vedo l’ora di portarti a mangiare una cosa fuori, a portarti sul mare’.

Quando ci abbracciamo sembra di fare l’amore, sentiamo delle cose. Io gli ho detto a una certa devi stare calmo, parliamo, facciamo cose. E’ super passionale. Mi piace lui come fa le cose, mi piace come mi fa stare. Il fatto della bellezza si, c’è, ma è proprio come mi fa stare, come mi accoglie ed ascolta".