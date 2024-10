Nella giornata di ieri, alcuni media spagnoli hanno annunciato che ci sarà uno scambio di concorrenti tra il Gran Hermano e il Grande Fratello. Le voci si sono rivelate fondate, perché durante lo show in onda in Spagna, il conduttore ha annuciato che Maica Benedicto lascerà la Casa per volare in Italia. Come riportato da Biccy.it, il presentatore si è collegato con il confessionale, dove ha fatto credere alla concorrente di essere stata squalificata: “Devi lasciare immediatamente la casa. Mi dispiace ma devi uscire adesso. C’è un motivo concreto per abbandonare la casa questa sera”. Pensando di essere stata estromessa dal reality, Maica si è messa a piangere: “Ma perché io? Cos’ho fatto? Ma perché? Adesso devo uscire? Allora prima di andarmene voglio ringraziare le persone che mi hanno sostenuto per restare qui fino ad ora”.

Il Gran Hermano ha permesso a Daniela, una delle inquiline, di andare in confessionale per salutare la sua amica: “Posso uscire con lei? Me ne vado con lei. Perché le fate questo? Potete spiegarcelo? No, no, no. Non capisco nulla amore. Non capisco il motivo. Perché sta succedendo? Mi potete dire se posso andare con lei? Dateci delle spiegazioni”.

Maica Benedicto, dal Gran Hermano al Grande Fratello

Una volta arrivata in studio, la Benedicto non ha trovato nessuno ad accoglierla, ma ad un tratto dal backstage è arrivato il presentatore con una comunicazione speciale. Ion Aramendi ha consegnato una busta alla concorrente, che l’ha letta e si è trovata davanti ad un messaggio ufficiale del nostro Grande Fratello: “Buonasera Maica, sono ‘Grande Fratello’ italiano, ti invito a trascorrere qualche giorno a casa mia in Italia, ti aspettiamo domani. Benvenuta nella meravigliosa Italia”.

Chi è Maica Benedicto

Maica Benedicto ha 25 anni ed è nata a Cartagena (Murcia), è laureata in chimica industriale e lavora come rappresentante farmaceutica, ma fa anche la modella e ultimamente si è affermata anche sui social, iniziando a muovere i primi passi nel mondo delle influencer. Due anni fa è stata eletta Miss Turismo Spagna 2022, diventando la rappresentante del turismo spagnolo in Sri Lanka. Maika non dovrebbe fare troppa difficoltà nella casa del Grande Fratello, visto che pare sappia parlare l’italiano.