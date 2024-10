Lorenzo Spolverato è finito nuovamente nel mirino dei telespettatori dopo che nelle ultime ore si è resto protagonista di un gesto nella Casa del Grande Fratello che è stato ritenuto decisamente eccessivo. Mentre scherzava in camera con Helena Prestes, infatti, ad un certo punto l’ha sbattuta sul letto immobilizzandola completamente, per poi metterle prima le mani sul volto ed in seguito un cuscino. Poi le ha sollevato le gambe e si è posto sopra la modella brasiliana, che a quel punto ha detto: “Ci sono persone che guardano e non capiscono, devi capire questo!”. A quel punto, la regia ha cambiato prontamente inquadratura. Non si è fatta attendere la reazione degli utenti, che in queste ore stanno chiedendo la squalifica del concorrente.

Già alcune settimane fa, durante una discussione con Helena, Lorenzo ha afferrato in malo modo la gamba della modella brasiliana, al che quest’ultima si è subito ritratta mostrandosi piuttosto contrariata dall’atteggiamento del coinquilino. In seguito, Spolverato ha rincarato la dose e parlando con la Prestes ha detto “le prendi, le prendi”, accompagnato dal classico gesto che si fa con la mano in queste occasioni.

Un altro episodio controverso si è verificato alcuni giorni fa (clicca QUI per l'articolo). Mentre Lorenzo e Helena scherzavano lanciandosi degli oggetti a vicenda, il gieffino, di fronte alla modella che gli mostrava una bottiglina, ha esclamato: “Sai dove te la puoi infilare?”. Le parole del concorrente non sono passate inosservate, scatenando la reazione degli utenti.“Non è la prima volta che ha degli scatti così. Negli anni passati i concorrenti venivano squalificati, quest’anno invece passa tutto in sordina”, ha commentato un utente. E ancora: “Fuori Lorenzo! Dopo un gesto così deve uscire”, “Cacciatelo”, “Dovrebbero buttarlo fuori”.