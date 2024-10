Ieri pomeriggio, a poche ore dall’inizio della quarta puntata di Ballando con le Stelle, Davide Maggio è intervenuto su X scrivendo: “Ho la sensazione che uscirà Friedman. Mi auguro che Milly sveli il vero motivo dell’uscita, altrimenti lo dirò io”. Alla fine, però, Alan Friedman è rimasto in gara, e il noto giornalista ha deciso di svelare alcune retroscena durante una diretta notturna. A quanto pare, infatti, Alan sarebbe stato protagonista di uno scontro dietro le quinte del programma.

Ballando con le Stelle, volano stracci tra Friedman e un membro dello staff

“Quello che è accaduto è successo davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare. Ho deciso di fare quel tweet nel momento in cui ho saputo che è arrivata una lettera di richiamo da parte della Rai o della produzione. La Rai aveva saputo ciò che era accaduto e aveva chiesto che il concorrente fosse fatto fuori questa sera, punto. Il far fuori un concorrente non presuppone il raccontare quello che è accaduto. Quindi ho pensato che quanto scritto da me nel tweet possa aver in un certo modo fatto cambiare il corso delle cose.

C’è stato uno scontro molto forte tra Alan Friedman e una donna dello staff di Ballando. Ed è stata una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone è stata una cosa bella forte. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo.

Poi è stata mandata la lettera di richiamo e rai aveva chiesto che lui fosse allontanato. Questo è quello che è successo e per correttezza ve l’ho detto. Spero – visto che il concorrente è rimasto in gara – che se ne parli, anche perché è un programma della tv pubblica, che dovrebbe dar conto di un fatto del genere. Servirebbero dei chiarimenti, alla luce di questa lettera di richiamo”.