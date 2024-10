La scorsa estate esplose il gossip circa un presunto flirt tra Sophie Codegoni e Aron Piper, attore della serie Elite. Stando a quanto rivelato all’epoca da Deianira Marzano, i due si sarebbero conosciuti a Milano e avrebbero trascorso anche la notte insieme in un noto hotel del capoluogo meneghino.

Due settimane fa, in occasione della sua ospitata a Verissimo, Sophie non aveva smentito quelle voci: “Se sono stata davvero con Aron? Sai, negli articoli che escono c’è sempre qualcosa di vero, questo lo ammetto. Però in questo caso sono state anche delle fake news. L’ho conosciuto, è bravissimo, è un ragazzo tanto piacevole e con me è stato educato, però hanno scritto più di quello che è accaduto”.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda oggi, sabato 19 ottobre, Alessandro Basciano ha rivelato qual è stata la sua reazione alla notizia del flirt tra la sua ex fidanzata e Aron Piper. Il dj ligure ha ammesso di essere geloso di Sophie e ha spiegato cosa gli ha dato fastidio.

“L’ho vissuta in modo strano, l’ho vista ambigua la situazione. Era da poco che ci eravamo lasciati e poi c’era stato un tira e molla. Io do un valore immenso a lei, ma avrei preferito che avesse evitato qualsiasi tipo di situazione del genere. So che era single, ma c’è sempre il rispetto, che riguarda anche il tempo. Io non dico che sono stato un santo, quelli stanno in paradiso, ma ho lavorato tanto per fortuna. Non penso ad un’altra donna in questo momento e non c’è spazio nella mia vita per questo. Se ero geloso di lei con Aron? Poi è normale che ci sia un po’ di gelosia. Ci sta e darebbe fastidio a chiunque. Ma penso che anche lei si sia indispettita dopo”.