Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano, durante la puntata del Grande Fratello in onda questa sera, lunedì 21 ottobre, entrerà nella Casa, mentre due inquilini della versione italiana voleranno in Spagna. Ma chi sono i gieffini “italiani” che approderanno nel reality spagnolo?

Nelle ultime ore, i media iberici hanno già individuato i due possibili nomi: “Sembra che saranno Yulia Bruschi e Javier Martinez (entrambi parlano lo spagnolo, ndr) a prendere il posto di Maica. Loro sono i due partecipanti scelti per venire qui dall’Italia”. Anche l’account spagnolo che ieri ha annunciato in anteprima dell’arrivo di Maica nel nostro GF, ha rivelato che dovrebbero essere Yulia e Javier a partire: “Esclusiva! Yulia e Javier saranno i concorrenti di Grande Fratello che verranno in Spagna. La cubana e l’argentino arriveranno a Guadalix nelle prossime ore”.

La notizia della possibile partenza di Javier destinazione Gran Hermano ha scatenato un putiferio sui social. In molti, infatti, avrebbero voluto vedere Maica avvicinarsi al pallavolista argentino, scatenando così la gelosia di Shaila Gatta. Tuttavia, l’assenza di Martinez potrebbe spingere ancora di più l’ex velina verso Lorenzo Spolverato, che nel frattempo potrebbe fiondarsi sulla Benedicto. Insomma, questa mossa degli autori potrebbe finalmente aggiungere un po' di pepe a questa edizione del reality show.